Первое воскресенье мая оказалось богатым на различные спортивные события и высказывания. Российские хоккеисты наконец-то порадовали своих болельщиков победой и выиграли Евротур, в шоу «Ледниковый период. Дети» вылетело сразу четыре пары, а «Зенит» продолжает принимать поздравления с победой в ЧР.

Это и многое другое — в дайджесте новостей дня за 5 мая от Nevasport:

Россия победила Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу в заключительном матче Еврохоккейтура против команды Чехии. Встреча прошла в г. Брно и завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В первом периоде шайбу забросил Кирилл Капризов, затем чехи ответили выстрелом Коваржа. Во втором и третьем периодах правил бал Евгений Кузнецов: он отдал передачу на Дмитрия Орлова, а также оформил дубль. Помогали ему в этом Артем Анисимов и Кирилл Капризов.

Сборная России выиграла Евротур до матча с чехами

Сборная России по хоккею уже до матча с Чехией стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19. Это стало возможно благодаря поражению главного конкурента россиян по таблице — команды Финляндии от сборной Швеции. При равном количестве очков Россия опережала финнов по дополнительным показателям, соответственно, даже если бы проиграла Чехии, то первое место не потеряла. Однако хоккеисты сборной России выложились в заключительной встрече и завершили удачный сезон победой.

В шоу «Ледниковый период. Дети» новые программы показали пары

Шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети» набирает обороты: новые программы показали танцевальные пары всех четырех команд. В каждой команде осталось по два танцевальных дуэта. Шоу покинули следующие пары: Арина Панфилова/Дмитрий Щербаков (Илья Авербух), Яна Матвейшина/Тимофей Субботин (Максим Траньков), Мария Сорокина/Арсений Антропов (Татьяна Навка) и Софья Шипилова/Матвей Лысов (Роман Костомаров). В следующее воскресенье новые номера покажут девочки-одиночницы.

Парад в честь «Зенита» пройдет накануне дня города

Стало известно, что 26 мая в Санкт-Петербурге пройдет автобусный парад в честь победы футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России. Мероприятие пройдет после заключительного домашнего матча в РПЛ с красноярским «Енисеем». Кубок чемпионов России команде вручат уже в следующее воскресенье в матче с московским ЦСКА, а медали могут вручить уже в последнем матче, после чего команда провезет трофей на автобусе по улицам города.

Кихира ставит программу с четверным прыжком и двумя тройными акселями

Японская фигуристка Рика Кихира в следующем сезоне планирует включить в произвольную программу четверной прыжок и два тройных акселя. Фигуристка в интервью японской прессе заявила, что надеется до начала сезона натренировать один из четверных прыжков, чтобы включить его в программу. Пример фигуристка берет с четверных прыжков двукратного чемпиона Олимпийских игр Юдзуру Ханю, поскольку на вид их исполнение кажется очень легким.