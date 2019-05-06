Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко ответил на вопрос, хочет ли он в будущем баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

Слова бойца цитирует портал Чемпионат.com. По заявлению Емельяненко, пока президентская гонка после окончания спортивной карьеры в его планы не входит. Нынешний глава России Владимир Владимирович Путин себя чувствует хорошо, так что Емельяненко об этом не думает. «Его только недавно выбрали, кажется, у него ещё четыре с половиной года», — заключил боец.

С 2007 года Федор Емельяненко является членом правящей партии «Единая Россия». На президентских выборах 2018 года он был доверенным лицом кандидата Владимира Путина. Ранее Емельяненко занимал разные государственные должности.