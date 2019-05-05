Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, где его застала весть о чемпионстве клуба в РПЛ. Слова форварда цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Дзюба рассказал, что не ожидал такого скорого чемпионства от «Зенита» и в выходные поехал в Москву на день рождения друга. В Грозный с командой он не полетел, поскольку получил повреждение. По дороге он в прямом эфире посмотрел и игру «Зенита», и игру «Локомотива» с «Арсеналом», а уже на вокзале узнал о том, что стал чемпионом России.

«Забавно получилось: зенитовцы мучились в самолете, когда ждали, чем все закончится в Туле, а я – в поезде», — отметил Дзюба.

Напомним, после осечки «Локомотива» в Туле «Зенит» стал недосягаем для конкурентов и завоевал золотые медали РПЛ сезона 2018/19.