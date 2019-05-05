Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопросы поклонников перед подготовкой к следующему сезону. Интервью с фигуристкой появилось в её фан-аккаунте в социальной сети «Инстаграм».

Косторная рассказала, что практически восстановилась от травмы, из-за которой пропустила юниорский чемпионат мира. Также поклонникам было интересно, какую музыку выбрала фигуристка к новым программам. Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное. По признанию Алены, она успевает и заниматься учебой, и усиленно тренироваться.

Также фигуристка пофантазировала на тему того, как бы называлась книга о её жизни. «101 фиаско», — ответила Косторная фанатам.

В следующем сезоне Алена Косторная перейдет во взрослое катание. Минувший сезон она провела в юниорах.