В Далласе на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Игра проходила в рамках второго раунда плей-офф Кубка Стэнли и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

После первого периода команды ушли на перерыв при равном счёте — 1:1. Во второй двадцатиминутке «Сент-Луис» вышел вперёд, а в заключительном игровом отрезке забросил ещё две шайбы, доведя своё преимущество до разгромного.

Самым результативным участником встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Джейден Шварц, набравший 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас». Также в составе победителей по одной шайбе забросили Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон и Сэмми Блейз. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3, следующий матч станет решающим.