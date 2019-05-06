Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов выразил своё мнение по поводу состава сборной России по хоккею.

Специалист отметил, что команда очень сильная по именам, в то время как соперники не смогли собрать всех своих лидеров в сборной. «А у нас пока виден перебор звёзд, особенно на позиции крайних форвардов, — сказал Давыдов, слова которого приводят «Известия». — При этом есть дефицит защитников и центральных нападающих мирового класса».

Специалист заявил, что пока не понимает, как тренерский штаб соберёт всех игроков воедино. «Потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры выигрывает команда, а не набор звёзд», — подчеркнул Давыдов.

На чемпионате мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.