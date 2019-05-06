Супруга защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого Ольга поздравила мужа с завоеванием титула чемпиона России.

На своей странице в «Инстаграме» Ракицкая опубликовала семейное фото с мужем и ребенком, под которым сообщила о победе «Зенита» в чемпионате России. «Ты не умеешь по-другому! Мой чемпион», — написала Ракицкая.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России после 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом». Чтобы стать обладателями трофея, сине-бело-голубым надо было рассчитывать на поражение «Локомотива» в Туле. «Арсенал» обыграл «железнодорожников», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.

О своём чемпионстве игроки «Зенита» узнали в самолёте, возвращаясь из Грозного.