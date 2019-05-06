Тренер футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук поздравил Санкт-Петербург с победой команды в чемпионате России.

«Мы — чемпионы. Каждый из нас! — написал Тимощук на странице «ВКонтакте». — С победой, любимый город, и — наконец-то — здравствуй, Лига чемпионов!»

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России по итогам 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Чтобы стать обладателями трофея, сине-бело-голубым надо было рассчитывать на поражение «Локомотива» в Туле. «Арсенал» обыграл «железнодорожников», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников. На данный момент у «Зенита» 58 очков, у «Локомотива» — 49. Если этот показатель будет равным по итогам всех туров, преимущество по личным встречам будет у петербуржцев.

О своём чемпионстве игроки «Зенита» узнали в самолёте, возвращаясь из Грозного.