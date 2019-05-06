Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 21-ю позицию в рейтинге WTA. Обновленный список был опубликован сегодня, 6 мая.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Возглавляет рейтинг по-прежнему японка Наоми Осака, в активе которой 6151 очко. На втором месте идёт представительница Чехии Петра Квитова (5835), на третьем — румынка Симона Халеп (5682).

Замыкают первую пятерку немка Ангелик Кербер (5220) и чешка Каролина Плишкова (5111).

У Касаткиной, которая является лучшей из россиянок, 2355 очков. На 28-м месте идёт Мария Шарапова (1705), на 35-м — Анастасия Павлюченкова. Худшей из россиянок является Екатерина Макарова, которая занимает 90-ю позицию с 681 очком.

Ранее был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA.