Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди сообщил, что большинство стран поддержали восстановление РУСАДА в своих правах.

Риди пояснил, что лишь некоторые национальные антидопинговые агентства призвали никогда не восстанавливать РУСАДА в правах. Однако специалист считает, что такое решение было бы неправильным. «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.

«Сейчас Россия ведёт себя невероятно хорошо», — подчеркнул глава ВАДА.

Напомним, 20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что получат доступ к данным Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Однако это условия выполнено не было, после чего ВАДА повторно направило экспертную группу в Россию.