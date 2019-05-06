Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд в Москвы, где сегодня, 6 мая, возобновляется слушание.

Также в суд были доставлены младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.

Ранее адвокат Вячеслав Барик, принимающий участие в деле, выразил мнение, что приговор может быть вынесен уже 8 мая. Он добавил, что заранее предсказать исход событий нельзя, а продолжительность слушаний будет зависеть от объема информации. «Если же 6 мая все успеется и рассмотрение закончится, возможно, 8 мая мы действительно услышим приговор». — сказал Барик.