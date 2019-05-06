Российская фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования семьям погибших в результате катастрофы, произошедшей в московском аэропорту Шереметьево.

«Соболезную семьям, друзьям и родственникам погибших», — написала Медведева в историях своего «Инстаграма».

Напомним, в Шереметьево аварийно сел и загорелся самолёт «Аэрофлота». Следственный комитет России подтвердил гибель 41 человека в катастрофе. Самолет Superjet 100-95 выполнял совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM и направлялся из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета из Шереметьево в 18:03 самолет запросил экстренную посадку.

На борту рейса Москва—Мурманск находились 78 человек, пять из которых — члены экипажа.

Во время экстренной посадки воздушное судно «подпрыгнуло» на взлётно-посадочной полосе, ударилось о землю и загорелось.