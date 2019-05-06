Бывший президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко поздравил болельщиков с досрочным чемпионством команды.

«Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом, — заявил Фурсенко, слова которого приводит «Спорт уик-энд». — Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдёт очень достойно».

Специалист добавил, что на данный момент команде удалось стабилизировать состав, с которым она может выполнить очень серьёзные задачи.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России по итогам 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Тульский «Арсенал» обыграл «Локомотив», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.