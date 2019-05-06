Арбитражный суд Санкт-Петербурга потребовал у футбольного клуба «Тосно» выплатить задолженность в бюджет по иску Федеральной налоговой службы. Сумма задолженности составляет более 60 миллионов рублей.

Напомним, в декабре 2018 года суд признал «Тосно» банкротом. Суд решил признать футбольный клуб несостоятельной организацией и открыть в его отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

«Тосно» был основан в 2013 году. В первом сезоне команда вышла в Футбольную национальную лигу, а через два сезона оказалась в российской премьер-лиге. В сезоне 2017/18 «Тосно»стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард». Затем команда прекратила своё существование — игрокам не выплачивались зарплаты, финансов на продолжение выступлений в ФНЛ не хватало.