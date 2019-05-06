Испанский теннисист Рафаэль Надаль перенёс пресс-конференцию из-за расстройства желудка.

Как сообщает «Советский спорт», пресс-конференция перед стартом турнира в Мадриде должна была состояться в понедельник, 6 мая. Однако проблемы с желудком не позволили спортсмену прийти на мероприятие. Также отмечается, что накануне Надаль посетил один из рыбных ресторанов Мадрида.

В течение дня теннисист будет восстанавливаться. Ранее один из мадридских ресторанов опубликовал фото Надаля, посетившего заведение. Однако команда теннисиста не делала заявлений по поводу того, что спортсмен заболел после визита в ресторан.

Во вторник, 7 мая, Надаль должен встретиться с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче второго круга турнира.

Напомним, ранее были опубликованы обновлённые рейтинги WTA и чемпионской гонки.