Дзюба собирается накрыть стол игрокам «Арсенала»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба хочет отблагодарить игроков «Арсенала» за то, что они помогли петербуржцам досрочно оформить чемпионство.

Дзюба отметил, что уже поблагодарил футболистов и руководство тульского клуба. «Я остался в чате у парней, и как-нибудь обязательно постараюсь накрыть стол», — сказал нападающий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России по итогам 27-го тура. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. В параллельном матче тура тульский «Арсенал» обыграл «Локомотив», благодаря чему петербуржцы стали недосягаемы для соперников.