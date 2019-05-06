Итоги чемпионата России для «Зенита» подводит бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Степетов:

И «Локомотив», и «Спартак», и ЦСКА всегда будут ставить задачу быть первыми. В том числе и «Зенит». Петербуржцы совершили в этом году большой спурт, состав стабилизировался. Если в первой половине чемпионата были провальные игры, то во второй части мы были сильнее всех клубов. На будущий сезон Галицкий будет ставить серьезные задачи, как и ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». «Зенит» будет отстаивать свое звание.

Сейчас спортивный департамент наверняка будет заниматься трудоустройством игроков. Кого-то продавать, кого-то отдавать в аренду. Наверняка у Семака есть видение своей команды, кого он хотел бы видеть. Вратарская позиция тоже требует усиления, хотя сейчас есть перспективный вратарь Городовой в «Зените-2». Линия обороны у «Зенита» возрастная, может, и сюда нужна свежая кровь. Центральная пара очень симпатична — можно подумать, что Иванович и Ракицкий играют вместе за «Зенит» не один год. В середине поля нужен креативный игрок, созидатель. И не помешает конкуренция в атаку для Дзюбы и Азмуна.

У Заболотного хорошие футбольные данные, ему надо играть, и, возможно, в другом клубе. Он мощный и сильный футболист, хорошо играет на втором этаже, ему нужно искать другую команду. Лука Джорджевич пусть помогает «Зениту» в «Арсенале», не считаю его сильнее Дриусси и Ригони. Игрок атаки «Зениту» нужен, но он должен быть забивным. Может, Семак вызовет Луку на сбор и сравнит его с Ригони.

Хотелось, чтобы чемпионский матч состоялся против ЦСКА. Вот в этом матче забить бы золотой гол… А теперь нужно, чтобы ребята продолжили свою игру, не закончили чемпионат за три тура, не начали рано праздновать, продолжили ту игру, которую показывали во второй части чемпионата. Если бы «Арсенал» не смог помочь, «Зенит» решил бы вопрос в игре с ЦСКА.