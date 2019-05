Американский боец смешанного стиля (MMA) Рэймонд Дэниэлс одержал победу над Уилкером Баррушем из Сан-Томе и Принсипи на турнире Bellator.

Дэниэлс победил нокаутом, перед ударом сделав два полных оборот вокруг себя. Прокрутившись на 720 градусов, Дэниэлс ударил соперника кулаком справа в уход. Получив удар, Барруш уже не смог подняться на ноги.

Видео момента было опубликовано в аккаунте издания ESPN в «Твиттере».

He did what? 😧 (via @BellatorMMA)

*signs up for @RD_GOAT's spin class* pic.twitter.com/5k1J02Tgv7

— ESPN MMA (@espnmma) May 4, 2019