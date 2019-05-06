В Англии был забит гол, который назвали самым неспортивным в истории футбола.

В матче Первой английской лиги нападающий «Сканторп Юнайтед» Джош Моррис отправил мяч в сетку ворот «Плимут Аргайл», в то время как голкипер Мэтт Мэйси получил повреждение. Мэйси хотел выбить мяч за пределы поля, чтобы получить помощь медиков, однако Моррис остановил мяч перед линией и забил гол с острого угла.

В это время «Плимут» вёл со счётом 2:1, но Моррис таким образом восстановил равновесие. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале «Плимута». В «Твиттере» клуб назвал этот эпизод самым неспортивным в истории.

Встреча завершилась победой «Плимута» со счетом 3:2.