Сын легендарного автогонщика Михаэля Шумахера Мик, являющийся пилотом гоночной академии «Феррари», заявил, что считает Формулу-1 своей судьбой.

На данный момент Шумахер выступает в Формуле-2, но во время тестовых заездов в Бахрейне впервые сел за руль болида Формулы-1.

«Я себя в Формуле-1 не сравниваю ни с кем, — заявил Мик Шумахер, слова которого приводит Sky Sports. — Могу сравнивать себя только с отцом». Гонщик добавил, что надо смотреть, чем его отец отличался от других, и учиться у него.

Также Шумахер-младший отметил, что считает Формулу-1 своей судьбой и собирается делать шаг за шагом, чтобы дойти до участия в «королевских гонках».

Напомним, ранее пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал работу Шумахера на тестах в Бахрейне.