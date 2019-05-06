Российский фигурист Владимир Самойлов поделился видеозаписью с тренировки, где исполнил все пять четверных прыжков.

На своей странице в «Инстаграме» Самойлов опубликовал видео, на котором демонстрирует владение четверными флипом, лутцем, риттбергером, сальховом и тулупом. Также Самойлов исполнил каскад из тройных акселя и риттбергера.

Напомним, спортсмен тренировался в академии Евгению Плющенко, однако в ходе сезона 2018/19 принял решение сменить тренера. Теперь фигурист занимается в школе «Москвич».

В минувшем сезоне Самойлов занял одиннадцатое место на чемпионате России, набрав 205,90 баллов. На такой же позиции он завершил выступление в финале Кубка России в Великом Новгороде. На 4-м этапе национального Кубка спортсмен стал четвертым, на 5-м — вторым