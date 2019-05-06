Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что организация не будет выплачивать долг Екатерины Глазыриной из призовых других спортсменов.

Нуждов заявил, что призовые спортсменов не имею к СБР никакого отношения. «Они даже не заходят на наши счета – идут напрямую спортсменам», — сказал специалист, слова которого приводит Sports.ru. Он добавил, что организация получает от IBU призовые за место команды по результатам сезона.

Нуждов отметил, что эти деньги не будут направлены на погашение долга Глазыриной. Специалист пояснил, что считает правильным направить эти средства на развитие биатлона в регионах. «Я лучше куплю туда винтовки, установки», — подчеркнул Нуждов.

Напомним, долг Глазыриной IBU составляет 31 тысячу евро.