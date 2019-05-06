Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, почему при подготовке лыж для сборной России не используются шлифт-машины.

Все топ-соперники пользуются данным методом, чтобы наносить на лыжи рельеф, подходящий под конкретную трассу.

Нуждов заявил, что у сборной России есть две такие машины, однако они не используются на этапах Кубка мира по двум причинам: во-первых, они слишком большие, во-вторых — «староватые». «Потому что куплены еще под Олимпиаду в Сочи», — объяснил Нуждов, слова которого приводит Sports.ru. Специалист добавил, что представители сервис-бригады сами попросили снять эту машину из-за неэффективности.

Нуждов выразил мнение, что наличие самой шлифт-машины не является залогом успеха, так как нужно уметь правильно выбирать структуры и грамотно работать.