Профессиональный британский боксёр Энтони Джошуа заявил, что топовые тяжеловесы отказались выходить с ним на ринг в «Мэдисон Сквер Гарден» 1 июня.

Изначально Джошуа должен был драться с Джареллом Миллером, но американский спортсмен провалил допинг-тест. По словам британца, он предлагал бой трём спортсменам — Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Деонтею Уайлдеру, но все они ответили отказом. В итоге соперником Джошуа будет Энди Руис-младший.

«У нас получается какая-то «Игра престолов». — приводит слова Джошуа TALKSport. — Но я не понимаю, почему это происходит!». Боксёр добавил, что из-за этого страдают болельщики.

Ранее Джошуа рассказал, что хотел бы провести бой с украинцем Александром Усиком.