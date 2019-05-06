Российская фигуристка Полина Шубодёрова, ранее тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, сообщила, что уход Медведевой из группы не стал для неё неожиданностью.

Шубодерова отметила, что во время олимпийского сезона у Медведевой была травма, поэтому Алина Загитова смогла выйти в лидеры. «Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано или поздно», — заявил фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Медведева заняла второе место на Олимпийских играх в Пхенчхане, уступив Алине Загитовой. После этого фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. В сезоне 2018/19 Медведева стала бронзовым призёром чемпионата мира.