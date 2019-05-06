Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о привлечении спонсоров.

В интервью Sports.ru Нуждов ответил на вопрос, где те спонсоры, о которых президент СБР Владимир Драчёв говорил до выборов. «Не стоит относиться всерьез к предвыборным материальным обещаниям», — заявил специалист. Он пояснил, что это не было заведомым обманом — скорее всего, Драчёв собирался привлечь спонсоров, исходя из каких-то договоренностей.

Нуждов отметил, что в прошлом году организация получала средства от «Россельхозбанка», сейчас стороны ведут переговоры об увеличении суммы. Специалист подчеркнул, что всех потенциальных спонсоров Драчёв отправляет к нему, так как он является конечным человеком в СБР по данному вопросу.

Ранее Нуждов рассказал, как будут выплачиваться долги Екатерины Глазыриной.