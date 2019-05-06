Чемпионский «Зенит» — команда не без слабых мест. Есть футболисты, игра которых не соответствует общему уровню петербуржцев. Nevasport узнал у экспертов, с кем сине-бело-голубым нужно расстаться.

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что уходить из петербургского клуба пора Заболотному, а вот у Эльмира Набиуллина еще есть шанс побороться за место в составе.

«Всем предоставляется шанс, Заболотный не использовал его, Набиуллин еще молодой, Жиркову много лет, есть возможность побороться, а у Заболотного с приходом Азмуна шансов вообще никаких. Когда его только пригласили — все время ставили в состав, но он не мог забить. Чтобы играть, ему нужно в другую команду. Ситуация, похожая с Бухаровым. Когда форвард оказывается на скамейке запасных, он теряет квалификацию», — сказал Веденеев.

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов верит в Заболотного как в футболиста, но тоже видит его скорее в другом клубе.

«У Заболотного хорошие футбольные данные, ему надо играть, и, возможно, в другом клубе. Он мощный и сильный футболист, хорошо играет на втором этаже, ему нужно искать другую команду», — считает Стрепетов.

Бывший футболист петербуржцев Сергей Герасимец, говоря о тех, с кем нужно расстаться, начал с аргентинских футболистов Краневиттера и Мамманы.

«Зенит» в отсутствие Ерохина, Кузяева, Нобоа и Кокорина не испытывал больших проблем. Есть игроки, которые не соответствуют уровню команды. Аргентинцы Краневиттер и Маммана засиделись. Нельзя сказать, что они не соответствуют, в большей степени проблема в их готовности и мотивации, им нужно искать себя в других местах. Все сейчас говорят о Заболотном — очевидно, что уровень этого игрока — это не уровень Лиги чемпионов. Привлекают его одержимость, мотивация. Порой нужно иметь в команде игрока, который может выходить на замену и усиливать игру. Здесь уже как руководство решит», — сказал Герасимец.

Специалист добавил, что Набиуллина еще рано списывать со счетов, игрок может получить шанс на место в команде.

«Набиуллин сначала получал шансы, но их не использовал, хотя старался, но не проявил себя. Поэтому его места заняли более опытные игроки. Надеюсь, он получит еще один шанс. Линия обороны выглядит наиболее проблемной — она возрастная, могут случиться какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Набиуллину надо драться и доказывать свою состоятельность», — отметил Герасимец.