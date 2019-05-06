Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прокомментировал победу команды в чемпионате России.

Футболист отбывает наказание в СИЗО «Бутырка», сегодня в Пресненском суде проходит очередное слушание по делу. Перед началом заседания Кокорин ответил на вопрос о чемпионстве «Зенита». «Не в медали же дело. Главное, что выиграли, долгожданная победа», — сказал Кокорин. Футболист добавил, что не смотрел игру «Зенита» с «Ахматом», так как её не показывали по «Матч ТВ».

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что Кокорин тоже получит медаль, несмотря на то, что большую часть сезона провёл в СИЗО. «Все, кто имеет отношение к чемпионству, все, кто внес вклад – достойны не только звания чемпионов, но и медали как символа этой победы», — сказал Медведев.