Фигуристка Полина Шубодерова рассказала об особенностях тренировок в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка тренировалась у Тутберидзе с 2016 по 2018 год, сейчас она работает под руководством Николая Морозова и представляет Израиль.

Шубодерова рассказала, что занималась у Тутберидзе с травмой, о которой никому не говорила. «Даже не могла кроссовку надеть, пальцы были синие, — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». — Но я все равно выходила, прыгала, и… само зажило».

Спортсменка пояснила, что в группе Тутберидзе говорят о травмах только в тех случаях, если они достаточно серьёзные. Хотя в Америке, по словам Шубодеровой, с такими повреждениями дали бы месяц отдыха.

16-летняя фигуристка добавила, что ежедневно необходимо проходить процедуру взвешивания, и максимальное отклонение веса не может превышать 200 граммов.