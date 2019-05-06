Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь международного соревновательного сезона 2019/20. Таким образом, стали известны даты проведения этапов Кубка мира и чемпионата мира, который состоится в итальянской Антерсельве.

Кубок мира, первый этап. 30 ноября — 8 декабря, Эстерсунд, Швеция.

Второй этап. 13 — 15 декабря, Хохфильцен, Австрия.

Третий этап. 19 — 22 декабря, Анси, Франция.

Четвёртый этап. 9 — 12 января, Оберхоф, Германия.

Пятый этап. 15 — 19 января, Рупольдинг, Германия.

Шестой Этап. 23 — 26 января, Поклюка, Словения.

Седьмой этап. 5 — 8 марта, Нове-Место, Чехия.

Восьмой этап. 12 — 15 марта. Контиолахти, Финляндия.

Девятый этап. 20 — 22 март, Холменколлен, Норвегия.

Чемпионат мира будет проходить с 13 по 23 феврале — в период между шестым и седьмым этапами.