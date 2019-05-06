Бывший победитель Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что Михаэль Шумахер не уважал других гонщиков.

«Шумахер совершенно не уважал своих соперников», — заявил экс-гонщик, слова которого приводит Expressen. Он отметил, что в этом заключается одна из особенностей автогонок. Вильнёв подчеркнул, что такую тенденцию можно наблюдать также в Формуле-2 и Формуле-3.

Специалист добавил, что исключением является Льюис Хэмилтон, который пока не сделал ничего, что противоречит правилам. «Очень быстрый гонщик, но он не прибегает к грязным трюкам», — заявил Вильнёв.

Напомним, Вильнёв становился победителем Формулы-1 в 1997-м году. Он является единственным в истории канадцем, выигравшим чемпионат мира в данном классе.