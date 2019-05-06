Лука Джорджевич помог «Зениту» пораньше стать чемпионом и вообще проявляет себя молодцом уже второй год в Туле, но вот возвращать в Петербург его не торопятся. Nevasport спросил у экспертов, почему Лука не нужен «Зениту».

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец не верит в потенциал Джорджевича как игрока «Зенита», но считает, что он отлично выполняет роль лидера «Арсенала».

«Был бы Джорджевич сейчас в «Зените» — сидел бы в запасе. Имея таких игроков, как Дзюба и Азмун, их не посадишь на лавку. Джорджевич попал в такую ситуацию, которую никому не пожелаешь. Но благодаря ему «Арсенал» и Кубок может выиграть, и попасть в зону еврокубков. Туляки выглядят сейчас вровень с «Зенитом» и посильнее остальных команд. «Зенит» и «Арсенал» — две команды, которые весной выглядят мощно. Возможно, ему и нужно там оставаться. Если они попадут в еврокубки — чего еще можно пожелать. По организации, уровню игры и мотивации, шансов больше всего у «Арсенала»», — сказал Герасимец.

Экс-игрок петербуржцев Алексей Стрепетов считает, что Джорджевич не квалифицированнее играющих в атаке «Зенита» аргентинцев.

«Лука Джорджевич пусть помогает «Зениту» в «Арсенале», не считаю его сильнее Дриусси и Ригони. Игрок атаки «Зениту» нужен, но он должен быть забивным. Может, Семак вызовет Луку на сбор и сравнит его с Ригони», — предположил Стрепетов.

Чемпион СССР-1984 в составе сине-бело-голубых Сергей Веденеев считает, что при живом Азмуне Джорджевичу в «Зените» светит только роль запасного, что вряд ли устроит черногорца.

«Джорджевича могут вернуть на сборы, но это ничем не закончится. Нападающему надо играть. Если Азмун останется — Джорджевич играть не будет. Опять сидеть в запасе и рассчитывать на то, что Азмун травму получит… Как делается в западных клубах — приглашается опытный мастер, как Льоренте под Кейна, которого устраивает, что он может выйти и забить гол, и плюс молодые парни, которых устраивает, что они будут сидеть на банке. А так, чтобы у вас два мастера играли, один сидел, а другой выходил в основе — такого нет ни в одной команде», — заключил Веденеев.