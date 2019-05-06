«Коламбус Блю Джекетс» на стадионе «Нейшнвайд-Арена» принимает «Бостон Брюинз» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Команды представляют Восточную конференцию, на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Бостона».

Игра ведётся до четырех побед — если гости смогут выиграть сегодня, то матч станет решающим. Если же сильнее окажутся игроки «Коламбуса», для выявления финалиста конференции потребуется ещё один матч.

Напомним, первую игру в серии в овертайме выиграл «Бостон», затем с таким же счетом в дополнительном периоде победил «Коламбус». При переезде серии к «Блю Джекетс» хозяева вышли в серии вперед, однако в следующем же матче «Бостон» уравнял счет. Пятый матч также закончился победой «Брюинз», что позволило команде выйти вперед.