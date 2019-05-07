В Денвере на арене «Пепси-центр» стартовал хоккейный матч между «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра проходит в рамках полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли.

На данный момент «Сан-Хосе» выигрывает серию со счётом 3-2. Игра ведётся до четырёх побед, поэтому финалист Запада может определиться по итогам сегодняшнего матча, если гости одержат победу.

Напомним, первый матч выиграли «Шаркс» со счетом 5:2, затем волевую победу одержал «Колорадо» со счетом 4:3. Когда серия переехала в Денвер, обе команды также одержали по одной победе. В пятом матче «Шаркс» вновь оказались сильнее.

Соперником команды, вышедшей в финал конференции, станет победитель пары «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старс».