В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Игра будет проходить на стадионе «Энфилд» сегодня, 7 мая, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча состоялась неделю назад, 1 мая, в Испании. «Барселона» одержала победу с разгромным счётом 3:0. Автором первого гола в матче стал Луис Суарес, откликнувшийся на передачу Жорди Альба. Во втором тайме нападающий Лионель Месси оформил дубль: сначала аргентинец поймал отскочивший к нему мяч после удара Коутиньо и поразил пустые ворота. А еще через некоторое время точно пробил со штрафного, установив итоговый счёт.

Ранее сообщалось, что ответный матч обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии. Главным судьей назначен турецкий арбитр Джюнейт Чакыр.