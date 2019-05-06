Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выразил мнение, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает боя-реванша с россиянином.

По мнению Абдель-Азиза, Макгрегору нужно сначала провести бой с другим соперником — например, Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном или Дональдом Серроне. «В настоящее время он не является тем оппонентом, который заслуживает бой с Нурмагомедовым», — заявил Абдель-Азиз, слова которого приводит Low Kick MMA.

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова станет американский боец Дастин Порье. Он стал временным обладателем титула в этой весовой категории, победив Макса Холлоуэя, и завоевал право на бой с россиянином.