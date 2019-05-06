Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала видео, на котором она исполняет известную песню группы «Руки вверх» «Крошка моя».

Спортсменка пояснила, что исполнила эту песню по просьбе олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

Напомним, ранее фигуристка исполнила гимн России во время церемонии награждения призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Также на юбилее тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина Самодурова спела куплет песни Селин Дион «All By Myself».

В минувшем сезоне фигуристка завоевала золотую медаль чемпионата Европы. Сейчас Самодурова занимается постановкой новых программ: короткую она ставит совместно с Иваном Ригини, а над произвольной будет работать с Ильёй Авербухом.