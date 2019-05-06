Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шубодёрова рассказала, почему покинула группу и ушла к другому тренеру.

Шубодерова находилась в группе Тутберидзе в период с 2016 по 2018 год. На данный момент спортсменка занимается под руководством Николая Морозова и будет выступать за Израиль. Фигуристка призналась, что не сожалеет о своём уходе от Тутберидзе. «У Этери Георгиевны невозможно кататься все время», — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

Шубодерова рассказала, что во время работы с Тутберидзе получила травму, а после восстановления стала неинтересна тренеру. Специалист отправила фигуристку в младшую группу, где занимались дети и те, кого Тутберидзе считала недостаточно успешными. «Чтобы добиться ее внимания, мне нужно было фактически полгода», — добавила спортсменка.