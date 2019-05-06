УЕФА огласил судейские назначения на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Обслуживать поединок будет бригада немецкого арбитра Феликса Брыха. В качестве его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертым судьей назначен Дениз Айтекин. Также на матче будут работать видеопомощник рефери Бастиан Данкерт и его ассистент — Марко Фритц.

Встреча между «Аяксом» и «Тоттенхэмом» состоится 8 мая в Амстердаме. В первой игре голландский клуб одержал гостевую победу со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, отличившийся уже на 15-й минуте.

В первом тайме защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген получил серьезную травму, столкнувшись головой Тоби Алдервейрельдом.