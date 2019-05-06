Полузащитник «Ливерпуля» не примет участие в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Об этом сообщил тренер английского клуба Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции. «Он получил сотрясение, поэтому врачи не разрешили ему играть», — заявил Клопп. Тренер подчеркнул, что Салах чувствует себя нормально, однако с момента получения травмы прошло недостаточно времени для восстановления.

По словам Клоппа, Салах сможет выйти на поле в заключительном матче чемпионата Англии, где «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном».

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая. Игра будет проходить на «Энфилде» и начнётся в 22:00 по московскому времени. В первом поединке каталонцы одержали победу с разгромным счётом 3:0.