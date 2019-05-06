Главный тренер сборной России Илья Воробьёв внёс изменения в состав сборной России.

Как сообщает Федерация хоккея России (ФХР), расположение сборной покинули три игрока — Илья Любушкин, Илья Михеев и Александр Кадейкин. Тренерский штаб поблагодарил хоккеистов за работу и пожелал хорошо подготовиться к следующему сезону.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в словацких Братиславе и Кошице. В этом году от сборной России ожидается особенно интересная игра, так как команда будет выступать очень сильным составом. За сборную сыграют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Ковальчук – и это только те игроки, которые приедут из НХЛ.

Команде Воробьёва предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.