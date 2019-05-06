Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность, что биатлонистка Маргарита Васильева получит дисквалификацию.

«Её дисквалификация – вопрос времени», — заявил Ганус, слова которого приводит «РИА Новости«. При это специалист подчеркнул, что этот вопрос рассматривается не в РУСАДА, а в международной федерации.

Ганус добавил, что в его понимании получать дисквалификацию за нарушение правил доступности — это глупо. Он объяснил, что в спортсменку вкладывались и рассчитывали на неё, а она пропустит какой-то период.

Напомним, что биатлонистка Маргарита Васильева может войти в состав сборной России. Как сообщил старший тренер команды Виталий Норицын, спортсменка будет включена в состав, если избежит дисквалификации.