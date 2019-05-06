CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих молодых футболистов, возраст которых не превышает 20 лет.

Первое место в списке занимает 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Его стоимость оценивается в 150,3 миллиона евро.

На втором месте располагается француз Маттео Гендузи, выступающий за лондонский «Арсенал». Его стоимость в два раза ниже, чем у лидера рейтинга и составляет 70,1 миллиона евро. Замыкает тройку полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, оцененный в 64,3 миллиона. Также в первую пятёрку входит Кай Хаверц из «Байера» и Деклан Райс из «Вест Хэма».

Джейдон Санчо защищает цвета «Боруссии» с 2017 года. До этого он выступал за молодёжные составы «Уотфорда» и «Манчестер Сити».