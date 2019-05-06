Норвежская лыжница Тереза Йохауг сомневается в том, что сможет выступить на следующих зимних Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка объяснила, что возвращение после дисквалификации отняло у неё много сил, особенно в плане психологии. «Я хотела доказать всем, что никогда не хотела обманывать», — заявила Йохауг, слова которой приводит TV2.

Лыжница добавила, что ей будет сложно найти мотивацию для участия в следующей Олимпиаде. У Йохауг нет личного олимпийского золота, но спортсменка призналась, что теперь медаль не имеет для неё такого значения, как раньше. «И к лыжным гонкам я стала относиться по-другому», — заявила норвежка.

Напомним, Йохауг отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.