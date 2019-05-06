Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после окончания соревновательного сезона.

«После завершения сезона спортсмены прошли диспансеризацию, у Большунова никаких отклонений не нашли», — заявил Бородавко, слова которого приводит ТАСС. Специалист добавил, что лыжник находится в полном порядке.

Также тренер отметил, что у Андрея Собакарёва было повреждение, в конце марта он прошел обследование и получил схему лечения. Сейчас спортсмен уже приступил к тренировкам, но занимается по индивидуальной программе. В общую группу он вернется 20 мая.

Напомним, в минувшем сезоне Большунов стал вторым в генеральной классификации Кубка мира, а также одержал победу в дистанционном зачете. На чемпионате мира в Зеефельде Большунов завоевал четыре серебряные медали.