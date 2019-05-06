Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, сыграет ли Александр Кокорин за «Зенит» до конца 2019 года.

По мнению букмекеров, Кокорин в этом году уже не выйдет на поле в официальных матчах — на это ставят с коэффициентом 1.40. Гораздо скромнее — коэффициентом 2.72 — оценивается вероятность того, что футболист всё же сможет сыграть за «Зенит».

Напомним, с октября 2018 года Кокорин отбывает наказание в СИЗО «Бутырка». Сегодня в Пресненском суде проходит очередное слушание по делу. Перед началом заседания Кокорин ответил на вопрос о чемпионстве «Зенита». «Не в медали же дело. Главное, что выиграли, долгожданная победа», — сказал Кокорин.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что Кокорин тоже получит медаль, несмотря на то, что большую часть сезона провёл в СИЗО.