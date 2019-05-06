Советская экс-биатлонистка Анфиса Резцова раскритиковала президента СБР Владимира Драчева.

По словам Резцовой, сначала она была за Виктора Майгурова, но верила, что Драчев может что-то сделать.

«Он же бил себя в грудь, обещал все исправить сразу же, как придет на пост главы СБР. Но сейчас стало понятно, что его интересуют только деньги. Не люблю жадных людей», — заявила экс-биатлонистка.

Она отметила, что из-за допингового скандала от российского биатлона отвернулись спонсоры и не проводятся соревнований, но добавила, что это не повод за деньги давать должности людям.

«Сейчас Драчев – свадебный генерал. А рулит всем господин Нуждов, которому финансово помогает «Газпром». Он дает финансы, а за это имеет право руководить процессами», — сказала Резцова, слова которой приводит Metaratings.

Она также подчеркнула, что Драчеву нужно подать в отставку вместе со всей своей командой и тренерским составом.

Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова выставила требования президенту СБР Владимиру Драчеву по поводу своей дочери. Резцова отметила, что хочет, чтобы к следующему сезону ее дочь готовилась в группе мужчин.