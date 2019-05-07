Nevasport составил календарь дней рождения спортсменов. В мае праздник планируют многие великие чемпионы!
1 мая
Алексей Смертин (1975) — футболист, экс-полузащитник сборной России
Вильям Нюландер (1996) — хоккеист, нападающий «Торонто»
Чед Мендес (1985) — американский боец ММА
2 мая
Дэвид Бэкхем (1975) — футболист, экс-полузащитник сборной Англии
Александр Галимов (1985) — хоккеист, экс-нападающий «Локомотива»
Пол Джордж (1990) — баскетболист, форвард «Оклахомы»
3 мая
Юрий Гаврилов (1953) — футболист, экс-полузащитник сборной СССР
Теему Хартикайнен (1990) — хоккеист, нападающий сборной Финляндии и «Салавата Юлаева»
Евгений Валиев (1990) — баскетболист, форвард «Зенита» и сборной России
4 мая
Леонид Слуцкий (1971) — футбольный тренер, «Витесс»
Сеск Фабрегас (1987) — футболист, полузащитник «Челси» и сборной Испании
Олег Шилин (1991) — хоккеист, вратарь «Авангарда»
Михаэль Реш (1983) — биатлонист, олимпийский чемпион в составе сборной Бельгии
Кубрат Пулев (1981) — боксер, чемпион Европы в составе сборной Болгарии
5 мая
Робертас Пошкус (1979) — футболист, экс-нападающий «Зенита» и сборной Литвы
Линус Виделль (1985) — хоккеист, нападающий рижского «Динамо»
Сами Яухоярви (1981) — лыжник, олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии
6 мая
Даниэл Алвес (1983) — футболист, защитник «ПСЖ»
Крис Пол (1985) — баскетболист, защитник «Хьюстон Рокетс»
Доминика Цибулкова (1989) — чешская теннисистка
7 мая
Михаил Бирюков (1958) — экс-вратарь «Зенита»
Сергей Шляпников (1961) — экс-тренер сборной России по волейболу
Александр Легков (1983) — лыжник, олимпийский чемпион в составе сборной России
Дарья Касаткина (1997) — российская теннисистка
8 мая
Лусио (1978) — футболист, экс-защитник сборной Бразилии
Кемба Уокер (1990) — баскетболист, защитник «Шарлотт Хорнетс»
9 мая
Юпп Хайнкес (1945) — футбольный тренер, экс-наставник «Баварии»
Антон Бурдасов (1991) — хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева»
Евгений Донской (1990) — российский теннисист
Олег Окулов (1966) — баскетбольный тренер, наставник «Енисея»
10 мая
Деннис Бергкамп (1969) — футболист, экс-нападающий «Арсенала» и сборной Голландии
Андрей Ащев (1983) — волейболист, блокирующий «Зенита» (СПб)
Тимея Бабош (1993) — венгерская теннисистка
11 мая
Юрий Семин (1947) — главный тренер «Локомотива»
Андрес Иньеста (1984) — футболист, экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании
Брэд Маршанд (1988) — хоккеист, нападающий «Бостон Брюинз»
12 мая
Марсело (1988) — футболист, защитник «Реала» и сборной Бразилии
Алина Кабаева (1983) — российская гимнастка
Виктор Тихонов-мл. (1988) — хоккеист, нападающий СКА
13 мая
Ромелу Лукаку (1993) — футболист, нападающий «МЮ» и сборной Бельгии
Антон Слепышев (1994) — хоккеист, нападающий ЦСКА
14 мая
Зденек Грыгера (1980) — футболист, экс-защитник «Ювентуса» и сборной Чехии
Кристина Младенович (1993) — французская теннисистка
15 мая
Франк и Рональд де Буры (1970) — голландские футболисты, братья-близнецы
Римас Куртинайтис (1960) — экс-защитник сборной Литвы, главный тренер «Химок»
Ли Яньфэнь (1979) — китайская легкоатлетка
16 мая
Владимир Эштреков (1947) — бывший главный тренер «Локомотива»
Эшли Вагнер (1991) — американская фигуристка
Ольга Зайцева (1978) — российская биатлонистка
Ольга Корбут (1955) — советская гимнастка
Михаил Григоренко (1994) — хоккеист, нападающий ЦСКА и сборной России
17 мая
Игорь Денисов (1984) — футболист, полузащитник «Локомотива»
Тони Паркер (1982) — баскетболист, защитник «Шарлотт Хорнетс»
18 мая
Брайан Идову (1992) — футболист, защитник «Локомотива» и сборной Нигерии
Яри Курри (1960) — хоккеист, экс-нападающий сборной Финляндии
19 мая
Андреа Пирло (1979) — футболист, экс-полузащитник сборной Италии
Евгений Кузнецов (1992) — хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России
Кевин Гарнетт (1972) — баскетболист, экс-центровой сборной США
Жорж Сен-Пьер (1981) — канадский боец UFC
20 мая
Икер Касильяс (1981) — футболист, вратарь «Порту»
Стю Гримсон (1965) — хоккеист, экс-нападающий клубов НХЛ
Вирпи Сарасвуо (1976) — финская лыжница
21 мая
Марио Манджукич (1986) — футболист, нападающий «Ювентуса»
Тириль Экхоф (1990) — норвежская биатлонистка
Владимир Сальников (1960) — советский пловец
22 мая
Джордж Бест (1946) — футболист, экс-нападающий «МЮ» и сборной Северной Ирландии
Татьяна Волосожар (1986) — российская фигуристка
23 мая
Угу Алмейда (1984) — экс-футболист сборной Португалии
Анатолий Карпов (1951) — советский шахматист
24 мая
Эрик Кантона (1966) — футболист, экс-нападающий «МЮ» и сборной Франции
Артем Анисимов (1988) — хоккеист, нападающий «Чикаго Блэкхокс»
Трейси Макгреди (1979) — баскетболист, экс-форвард «Хьюстон Рокетс»
Фабио Фоньини (1989) — итальянский теннисист
25 мая
Гаэтано Ширеа (1953) — футболист, экс-защитник «Интера» и сборной Италии
Коди Икин (1991) — хоккеист, нападающий «Вегаса»
26 мая
Луиш Нету (1988) — футболист, защитник «Зенита» и сборной Португалии
27 мая
Пол Гаскойн (1967) — экс-футболист сборной Англии
Марко Анттила (1985) — хоккеист, экс-нападающий новокузнецкого «Металлурга»
Алена Заварзина (1989) — российская сноубордистка
28 мая
Александр Ляказетт (1991) — футболист, нападающий «Арсенала» и сборной Франции
Алексей Немов (1976) — российский гимнаст
29 мая
Андрей Аршавин (1981) — футболист, экс-нападающий «Зенита» и сборной России
Николай Цулыгин (1975) — главный тренер «Салавата Юлаева»
Кармело Энтони (1984) — баскетболист, экс-форвард сборной США
30 мая
Стивен Джеррард (1980) — футболист, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии
Илона Корстин (1980) — российская баскетболистка
31 мая
Марко Ройс (1989) — футболист, полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии
Валерий Брагин (1956) — тренер молодежной сборной России по хоккею