Nevasport составил календарь дней рождения спортсменов. В мае праздник планируют многие великие чемпионы!

1 мая

Алексей Смертин (1975) — футболист, экс-полузащитник сборной России

Вильям Нюландер (1996) — хоккеист, нападающий «Торонто»

Чед Мендес (1985) — американский боец ММА

2 мая

Дэвид Бэкхем (1975) — футболист, экс-полузащитник сборной Англии

Александр Галимов (1985) — хоккеист, экс-нападающий «Локомотива»

Пол Джордж (1990) — баскетболист, форвард «Оклахомы»

3 мая

Юрий Гаврилов (1953) — футболист, экс-полузащитник сборной СССР

Теему Хартикайнен (1990) — хоккеист, нападающий сборной Финляндии и «Салавата Юлаева»

Евгений Валиев (1990) — баскетболист, форвард «Зенита» и сборной России

4 мая

Леонид Слуцкий (1971) — футбольный тренер, «Витесс»

Сеск Фабрегас (1987) — футболист, полузащитник «Челси» и сборной Испании

Олег Шилин (1991) — хоккеист, вратарь «Авангарда»

Михаэль Реш (1983) — биатлонист, олимпийский чемпион в составе сборной Бельгии

Кубрат Пулев (1981) — боксер, чемпион Европы в составе сборной Болгарии

5 мая

Робертас Пошкус (1979) — футболист, экс-нападающий «Зенита» и сборной Литвы

Линус Виделль (1985) — хоккеист, нападающий рижского «Динамо»

Сами Яухоярви (1981) — лыжник, олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии

6 мая

Даниэл Алвес (1983) — футболист, защитник «ПСЖ»

Крис Пол (1985) — баскетболист, защитник «Хьюстон Рокетс»

Доминика Цибулкова (1989) — чешская теннисистка

7 мая

Михаил Бирюков (1958) — экс-вратарь «Зенита»

Сергей Шляпников (1961) — экс-тренер сборной России по волейболу

Александр Легков (1983) — лыжник, олимпийский чемпион в составе сборной России

Дарья Касаткина (1997) — российская теннисистка

8 мая

Лусио (1978) — футболист, экс-защитник сборной Бразилии

Кемба Уокер (1990) — баскетболист, защитник «Шарлотт Хорнетс»

9 мая

Юпп Хайнкес (1945) — футбольный тренер, экс-наставник «Баварии»

Антон Бурдасов (1991) — хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева»

Евгений Донской (1990) — российский теннисист

Олег Окулов (1966) — баскетбольный тренер, наставник «Енисея»

10 мая

Деннис Бергкамп (1969) — футболист, экс-нападающий «Арсенала» и сборной Голландии

Андрей Ащев (1983) — волейболист, блокирующий «Зенита» (СПб)

Тимея Бабош (1993) — венгерская теннисистка

11 мая

Юрий Семин (1947) — главный тренер «Локомотива»

Андрес Иньеста (1984) — футболист, экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании

Брэд Маршанд (1988) — хоккеист, нападающий «Бостон Брюинз»

12 мая

Марсело (1988) — футболист, защитник «Реала» и сборной Бразилии

Алина Кабаева (1983) — российская гимнастка

Виктор Тихонов-мл. (1988) — хоккеист, нападающий СКА

13 мая

Ромелу Лукаку (1993) — футболист, нападающий «МЮ» и сборной Бельгии

Антон Слепышев (1994) — хоккеист, нападающий ЦСКА

14 мая

Зденек Грыгера (1980) — футболист, экс-защитник «Ювентуса» и сборной Чехии

Кристина Младенович (1993) — французская теннисистка

15 мая

Франк и Рональд де Буры (1970) — голландские футболисты, братья-близнецы

Римас Куртинайтис (1960) — экс-защитник сборной Литвы, главный тренер «Химок»

Ли Яньфэнь (1979) — китайская легкоатлетка

16 мая

Владимир Эштреков (1947) — бывший главный тренер «Локомотива»

Эшли Вагнер (1991) — американская фигуристка

Ольга Зайцева (1978) — российская биатлонистка

Ольга Корбут (1955) — советская гимнастка

Михаил Григоренко (1994) — хоккеист, нападающий ЦСКА и сборной России

17 мая

Игорь Денисов (1984) — футболист, полузащитник «Локомотива»

Тони Паркер (1982) — баскетболист, защитник «Шарлотт Хорнетс»

18 мая

Брайан Идову (1992) — футболист, защитник «Локомотива» и сборной Нигерии

Яри Курри (1960) — хоккеист, экс-нападающий сборной Финляндии

19 мая

Андреа Пирло (1979) — футболист, экс-полузащитник сборной Италии

Евгений Кузнецов (1992) — хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России

Кевин Гарнетт (1972) — баскетболист, экс-центровой сборной США

Жорж Сен-Пьер (1981) — канадский боец UFC

20 мая

Икер Касильяс (1981) — футболист, вратарь «Порту»

Стю Гримсон (1965) — хоккеист, экс-нападающий клубов НХЛ

Вирпи Сарасвуо (1976) — финская лыжница

21 мая

Марио Манджукич (1986) — футболист, нападающий «Ювентуса»

Тириль Экхоф (1990) — норвежская биатлонистка

Владимир Сальников (1960) — советский пловец

22 мая

Джордж Бест (1946) — футболист, экс-нападающий «МЮ» и сборной Северной Ирландии

Татьяна Волосожар (1986) — российская фигуристка

23 мая

Угу Алмейда (1984) — экс-футболист сборной Португалии

Анатолий Карпов (1951) — советский шахматист

24 мая

Эрик Кантона (1966) — футболист, экс-нападающий «МЮ» и сборной Франции

Артем Анисимов (1988) — хоккеист, нападающий «Чикаго Блэкхокс»

Трейси Макгреди (1979) — баскетболист, экс-форвард «Хьюстон Рокетс»

Фабио Фоньини (1989) — итальянский теннисист

25 мая

Гаэтано Ширеа (1953) — футболист, экс-защитник «Интера» и сборной Италии

Коди Икин (1991) — хоккеист, нападающий «Вегаса»

26 мая

Луиш Нету (1988) — футболист, защитник «Зенита» и сборной Португалии

27 мая

Пол Гаскойн (1967) — экс-футболист сборной Англии

Марко Анттила (1985) — хоккеист, экс-нападающий новокузнецкого «Металлурга»

Алена Заварзина (1989) — российская сноубордистка

28 мая

Александр Ляказетт (1991) — футболист, нападающий «Арсенала» и сборной Франции

Алексей Немов (1976) — российский гимнаст

29 мая

Андрей Аршавин (1981) — футболист, экс-нападающий «Зенита» и сборной России

Николай Цулыгин (1975) — главный тренер «Салавата Юлаева»

Кармело Энтони (1984) — баскетболист, экс-форвард сборной США

30 мая

Стивен Джеррард (1980) — футболист, экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии

Илона Корстин (1980) — российская баскетболистка

31 мая

Марко Ройс (1989) — футболист, полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии

Валерий Брагин (1956) — тренер молодежной сборной России по хоккею