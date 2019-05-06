Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о конфликте защитника петербургского «Зенита» Бранислава Ивановича с допинг-офицером.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования», — сказала Пахноцкая, слова которой приводит ТАСС.

Она также отметила, что РФС и «Зенит» уже проинформировали РУСАДА о принятых мерах, и Иванович будет оштрафован.

Напомним, накануне матчем с «Динамо» капитан «Зенита» Бранислав Иванович пытался прогнать допинг-офицеров из туалета во время сдачи пробы и ругался в их адрес. За подобную выходку в «Локомотиве» Игоря Денисова оштрафовали на 1 миллион рублей.

Также сообщалось, что РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы. Претензий у РУСАДА нет потому, что тест был сдан согласно инструкции.