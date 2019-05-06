Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы иранского защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о том, что его клиент может стать футболистом «Зенита».

По словам Варги, пока ему не хотелось бы это комментировать. Он отметил, что надо немного подождать, но не исключено, что Мохаммади окажется в Петербурге.

«Зенит» сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы», — сказал Варга, слова которого приводит Sport24.

Отметим, текущее соглашение 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

В этом сезоне игрок провел в составе «Ахмата» 25 встреч, в которых отметился одним забитым голом.